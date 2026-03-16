Malatya’da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 11 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 11 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
