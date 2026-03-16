Malatya’da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 11 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya’da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 11 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

11 KİLO 400 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 11 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

