HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli tutuklandı

12.03.2025 18:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren çalışmasının ardından, tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYADA-UYUSTURUCU-OPERASYONUNDA-13-T_607483_179824

Adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 205 sentetik hap, 148 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 910 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

AB'ye çağrı! "Bunu ancak Türkiye ile başarabilirler"AB'ye çağrı! "Bunu ancak Türkiye ile başarabilirler"
Rusya o ihtimale kapıyı kapattı! Tedirgin eden sözler: 'Bizim için tehdittir'Rusya o ihtimale kapıyı kapattı! Tedirgin eden sözler: 'Bizim için tehdittir'
Anahtar Kelimeler:
polis Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk'tan kavga iddialarına yanıt geldi!

Okan Buruk'tan kavga iddialarına yanıt geldi!

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Rusya o ihtimale kapıyı kapattı! Tedirgin eden sözler: 'Bizim için tehdittir'

Rusya o ihtimale kapıyı kapattı! Tedirgin eden sözler: 'Bizim için tehdittir'

Ece Gürel'in ailesi harekete geçti! Babanın korkunç şüphesi

Ece Gürel'in ailesi harekete geçti! Babanın korkunç şüphesi

Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!

Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!

Aylardır yürüyemiyordu! Bakın ayağından ne çıktı...

Aylardır yürüyemiyordu! Bakın ayağından ne çıktı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.