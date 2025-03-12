Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren çalışmasının ardından, tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 205 sentetik hap, 148 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 910 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır