Malatya'da uyuşturucu operasyonu sonuçlandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 14 gözaltıdan 11 kişi tutuklandı.

Malatya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarını hedef aldı.

30 Mart ile 1 Nisan arasında operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 13 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta arama gerçekleştirildi.

14 ŞÜPHELİDEN, 11'İ TUTUKLANDI

Bu aramalarda, 13 bin 506 sentetik hap ve 1 kilo 639 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, 1644 ecstasy ve 1 kilo 90 gram kannabinoid hammaddesi bulundu.

838 gram kannabinoid ve 20 gram metamfetamin de ele geçirildi. Operasyon sonrasında 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Malatya uyuşturucu narkotik
