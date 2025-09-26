HABER

  Yaşam

Malatya'da yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde gece meydana gelen yangında 3 ev yandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Malatya'da yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yangın çıktı. Yangın, Başkınık Mahallesi'nde meydana geldi. C.G.’ye ait bir evde yangın başladığı bildirildi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Rüzgar yangının büyümesine neden oldu. Kısa sürede yangın çevredeki 2 eve daha sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiyesi destek sağladı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Uzun süren müdahale sonucu yangın söndürüldü. 3 ev yangında tamamen yandı. Bu nedenle inceleme başlatıldı.

(İHA)

