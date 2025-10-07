HABER

Malatya'daki 5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Malatya'da freni patlayan hafriyat kamyonunun park halindeki araçlara çarptığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Kaza, 2 Ekim Perşembe sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pirim Sokak istikametinde seyir halinde olan mıcır yüklü hafriyat kamyonunun freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Ardından kamyon yan yatarak durabildi.

Malatya daki 5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada 1

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, 1 iş yeri ile 15 araçta hasar meydana geldi. Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya daki 5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada 2

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya daki 5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada 3

(İHA)


