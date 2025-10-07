Malatya'daki 5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Kaza, 2 Ekim Perşembe sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pirim Sokak istikametinde seyir halinde olan mıcır yüklü hafriyat kamyonunun freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Ardından kamyon yan yatarak durabildi.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, 1 iş yeri ile 15 araçta hasar meydana geldi. Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

