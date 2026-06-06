Malatya Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, çeşitli koşullar sunuyor. Sıcaklıklar gün boyunca 25 ile 27 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşullarının değişken olacağını söyleyebiliriz.

Gelecek günlerde hava durumu daha stabil olacak. 7 Haziran Pazar günü hava güneşli ve sıcaklık 27 derece civarında seyredecek. 8 Haziran Pazartesi günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28 dereceye ulaşacak. 9 Haziran Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 27 derece civarında devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olduğu unutulmamalıdır. Özellikle 6 Haziran'da gök gürültülü sağanak yağış riski bulunmaktadır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez kıyafetler giymeniz de önerilir. Sıcaklıkların 25 ile 28 derece arasında olacağını dikkate almalısınız. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız.

Malatya'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. Sıcaklıklar 25 ile 28 derece arasında seyredecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü konforlu hale getirebilirsiniz.