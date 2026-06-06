HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü değişken hava durumu bekleniyor. Sıcaklık gün içinde 25 ile 27 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. 7 Haziran'da sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Hava güneşli kalacak. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez kıyafet bulundurarak hazırlığınızı yapmalısınız. Rahat kıyafetler ve güneş kremi de önerilir.

Malatya Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Malatya'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, çeşitli koşullar sunuyor. Sıcaklıklar gün boyunca 25 ile 27 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşullarının değişken olacağını söyleyebiliriz.

Gelecek günlerde hava durumu daha stabil olacak. 7 Haziran Pazar günü hava güneşli ve sıcaklık 27 derece civarında seyredecek. 8 Haziran Pazartesi günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28 dereceye ulaşacak. 9 Haziran Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 27 derece civarında devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olduğu unutulmamalıdır. Özellikle 6 Haziran'da gök gürültülü sağanak yağış riski bulunmaktadır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez kıyafetler giymeniz de önerilir. Sıcaklıkların 25 ile 28 derece arasında olacağını dikkate almalısınız. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız.

Malatya'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. Sıcaklıklar 25 ile 28 derece arasında seyredecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü konforlu hale getirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı! Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı!
Süt içince karın ağrısı çeken çocuklarda gizli tehlike! Süt içince karın ağrısı çeken çocuklarda gizli tehlike!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.