HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklık 3 ile 7 derece arasında değişecekken, sabah 4 derece ölçülecek. Öğle saatlerinde 6 dereceye çıkacak sıcaklık, akşam saatlerinde de aynı seviyede kalacak. Gece sıcaklığı 5 dereceye düşecek. Hava koşullarına uygun giysiler tercih edilmeli ve dikkatli olunmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.

Malatya Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklık 3 ile 7 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 4 derece olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Öğleye doğru sıcaklık 6 dereceye ulaşacak. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Hafif yağışlı hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Yine hafif yağışlı koşullar devam edecek.

Bu soğuk ve yağışlı havada, kalın giysiler giyilmesi önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı havada zeminler kaygan olabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 2 ile 6 derece arasında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. 8 Şubat Pazar günü sıcaklık 3 ile 8 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. 9 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 1 ile 11 derece arasında kalacak. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildiKameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi
MİT’ten İstanbul’da MOSSAD operasyonu: 2 kişi yakalandıMİT’ten İstanbul’da MOSSAD operasyonu: 2 kişi yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.