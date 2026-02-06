Malatya Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklık 3 ile 7 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 4 derece olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Öğleye doğru sıcaklık 6 dereceye ulaşacak. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Hafif yağışlı hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Yine hafif yağışlı koşullar devam edecek.

Bu soğuk ve yağışlı havada, kalın giysiler giyilmesi önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı havada zeminler kaygan olabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 2 ile 6 derece arasında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. 8 Şubat Pazar günü sıcaklık 3 ile 8 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. 9 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 1 ile 11 derece arasında kalacak. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.