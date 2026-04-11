Malatya Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 11 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu önemli bir konu. Bugün, yer yer sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklar 7 ile 2 derece arasında değişecek. Hava kalitesi orta seviyede tahmin ediliyor.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle yağışlı havalarda yollarda su birikintileri oluşabilir. Sürücülerin ve yayaların kaygan zeminlere uygun hızda hareket etmesi önerilir. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 12 Nisan Pazar günü bulutların arasından ara ara güneş görünecek. Sıcaklıklar 10 ile 2 derece arasında bekleniyor. 13 Nisan Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. Bu gün 12 ile 2 derece arasında sıcaklıklar olacak. 14 Nisan Salı günü daha sıcak bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 15 ile 4 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli takip etmek olası olumsuzlukları önlemek için faydalıdır.