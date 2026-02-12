HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Sabah sıcaklık 5°C civarında başlarken, gün içinde 9°C'ye yükselebilir. Hissedilen sıcaklık ise 4°C olarak bekleniyor. Nem oranı %85 düzeyinde ve rüzgar hızı 12 km/saat civarında. Dışarı çıkarken su geçirmez mont ve uygun ayakkabı giymek, nemden korunmak açısından önem taşıyor. Rahat giysiler tercih edilmelidir.

Malatya Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5°C civarında. Gün boyunca sıcaklık 9°C'ye kadar yükselebilir. Hissedilen sıcaklık ise 4°C civarında bekleniyor. Nem oranı %85 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında olacak.

Bugün Malatya'da dışarı çıkarken su geçirmez bir mont giymelisiniz. Uygun ayakkabılar da faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için, nemden korunmak önemlidir. Rahat giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Şubat Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 11°C civarında olacak. 14 Şubat Cumartesi günü orta şiddetli yağmur var. Bu gün sıcaklık 12°C civarında gerçekleşebilir. 15 Şubat Pazar günü ise çoğunlukla güneşli havalar görülecek. O gün sıcaklık 14°C'ye kadar çıkabilir.

Malatya'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafet ve ayakkabılarla dışarı çıkmak önemlidir. Bu sayede gününüzü daha konforlu bir şekilde geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma polis kılığında altın gasbetti iddiası! Jandarma polis kılığında altın gasbetti iddiası!
81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.