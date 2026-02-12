Malatya Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5°C civarında. Gün boyunca sıcaklık 9°C'ye kadar yükselebilir. Hissedilen sıcaklık ise 4°C civarında bekleniyor. Nem oranı %85 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında olacak.

Bugün Malatya'da dışarı çıkarken su geçirmez bir mont giymelisiniz. Uygun ayakkabılar da faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için, nemden korunmak önemlidir. Rahat giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Şubat Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 11°C civarında olacak. 14 Şubat Cumartesi günü orta şiddetli yağmur var. Bu gün sıcaklık 12°C civarında gerçekleşebilir. 15 Şubat Pazar günü ise çoğunlukla güneşli havalar görülecek. O gün sıcaklık 14°C'ye kadar çıkabilir.

Malatya'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafet ve ayakkabılarla dışarı çıkmak önemlidir. Bu sayede gününüzü daha konforlu bir şekilde geçirebilirsiniz.