Malatya Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu yazın tipik özelliklerini yansıtacak. Hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 - 35 derece arasında seyredecek. Gece ise 20 - 22 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Rüzgarlar hafif esecek. Kuzey yönünden gelecek.

Bugünkü hava durumu, Malatya'da sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Öğle saatlerinde bu sıcaklık bunaltıcı olabilir. Güneş ışınlarından korunmak için birkaç önlem almak faydalı olacaktır. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Bol su içmek de önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek serin kalmanızda yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 33 - 36 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 32 - 35 derece civarında seyredecek. Bu değerler yazın ortasında Malatya'da alışık olduğumuz sıcaklıklar.

Bu sıcak günlerde dikkatli olmak gerekir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, bol su içmek yine faydalı olacaktır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda vakit geçirmemek akıllıca bir tercih olacaktır.

Hava durumu raporuna göre Malatya'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu sıcak havada sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir.