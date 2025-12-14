Malatya Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar, Malatya'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 ila 8 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 3 ile 4 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %60 ile %80 arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 15 Aralık Pazartesi, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında değişim gösterecek. 16 Aralık Salı ise hava çoğunlukla güneşli görünüyor. Sıcaklıklar 2 ile 7 derece arasında seyredecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava parlak güneş ışığı ile dolu olacak. Sıcaklıklar yine 2 ile 7 derece arasında kalacak. Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken, hava sıcaklıklarını göz önünde bulundurmalısınız. Olası rüzgar durumunu da dikkate almanız faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler seçmek akıllıca bir yöntemdir. Ayrıca, hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak gerekir. Gerekirse planlarınızı esnek tutmanız önemlidir.