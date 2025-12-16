Malatya Hava Durumu! 16 Aralık Salı Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Malatya'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklığın 1 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 2 derece, gece ise -4 derecede olacaktır. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Nem oranı %50 ile %72 arasında değişecektir. Gün doğumu saati 07:37'dir. Gün batımı saati ise 17:07'dir.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 7 derece, gece ise -4 derece olması tahmin edilmektedir. 18 Aralık Perşembe günü, gündüz hava sıcaklığı yine 7 derece, gece ise -4 derece olacaktır. 19 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı 8 derece, gece ise -2 derece olması öngörülmektedir.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkili olacaktır. Bu nedenle, kat kat giyinmek faydalıdır. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olduğu için cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanılmalıdır. Elleri sık sık yıkadıktan sonra nemlendirmek önemlidir. Rüzgâr hafif, zaman zaman orta kuvvette esecektir. Açık alanlarda rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak gerekir. Mümkünse rüzgârlı saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, sağlığınız açısından yararlı olacaktır.