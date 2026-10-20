Malatya Hava Durumu! 20 Ekim Salı Malatya hava durumu nasıl?

20 Ekim Salı 2026 tarihinde Malatya'da hava durumu hafif serinlik ve değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 19 ila 22 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Gün ortasına doğru hava daha ılıman hale gelecek. Güneş zaman zaman bulutların arasından görünecek. Genel olarak kapalı bir hava durumu hakim olacak. Bu durum, sürprizlerin yaşanabileceği bir gün anlamına geliyor. Hava koşulları soğuk olduğu için hafif bir ceket giyilmesi uygun olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliği devam edecek. Çarşamba günü sıcaklık 23-25 dereceye yükselecek. Bu sıcaklık, güzel bir sonbahar günü için ideal. Ancak Cuma günü değişken hava koşulları bekleniyor. Hava biraz daha serinleyebilir. Bulutlu bir görünümle birlikte bazı yağışlar görülebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanların uygun giyinmesi önemlidir. Şemsiye almak akıllıca bir önlem olacaktır.

Malatya’da dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri ani sıcaklık değişiklikleridir. Hava durumu değişken olduğunda kapalı ortamlarda hastalık riski artabilir. Dışarıda rüzgarlı havalarda kalınması durumunda kıyafetlerinizi güncel duruma göre ayarlamak önemlidir. Bu şeklide vücut sıcaklığınızı dengeleyebilirsiniz.

Malatya'da hoyrat bir hava var. Hava durumunu bilmeden dışarı çıkmak yerine tahminleri dikkate almalısınız. Malatya'nın güzelliklerini görmek için fırsatlar her zaman mevcuttur. Hava şartları değişebilir. Bu nedenle güncel tahminleri takip etmek faydalıdır. Zamanı iyi değerlendirmek için hava durumu bilgilerini almak önemlidir.