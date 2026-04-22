Malatya Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 22 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Gece ise sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif şekilde güneyden esecek. Nem oranı %41 civarında bekleniyor. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için uygun bir gün var.

23 Nisan Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. 24 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. 25 Nisan Cumartesi günü ise sıcaklık 18 dereceye çıkabilir. Hava koşulları bu dönemde hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

