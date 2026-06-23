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Malatya Hava Durumu! 23 Haziran Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 16 ile 29 derece arasında değişecek. Gök gürültülü sağanak yağışların beklenmesi, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor. 24 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 17 ile 31 dereceye ulaşacak. Güneşli havaya uygun kıyafetlerin seçilmesi ve hava koşullarına hazırlıklı olunması öneriliyor. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Malatya Hava Durumu! 23 Haziran Salı Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

23 Haziran 2026 Salı günü, Malatya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 16 ile 29 derece arasında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Malatya'da hava durumu oldukça değişken olacak.

24 Haziran Çarşamba günü hava koşulları daha stabil hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 17 ile 31 dereceye çıkacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Bu süreçte Malatya'da hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak.

Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bugün ani hava değişimlerine karşı dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde güneşli havaya uygun kıyafet seçimi önem taşır. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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