Malatya Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da, 24 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde hava durumu oldukça ılımlı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Güneşli bir sabah ile başlayan gün, elverişli hava koşulları sağlıyor. Akşam saatleri yaklaştıkça sıcaklık düşebilir. Bu nedenle hafif üst giyim tercih edilmesi faydalı olur.

Bugünkü hava, güneşin Malatya sokaklarını aydınlattığı bir gün. Yer yer bulutlar da görülüyor. Bu mevsim geçişinde hafif rüzgar, serinletici bir etki sağlıyor. Malatya'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal bir dönemdesiniz. Yürüyüş yapmak da oldukça keyifli. Ancak önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir.

Gelecek günlerde Malatya'da hava durumu ılımlı kalacak. Yine de haftasonu için bekleyenler dikkat etmeli. Hava sıcaklıkları yaklaşık 20 derece civarında seyredecek. Ancak ara ara yağışlar olabilir. Bu, havanın dinamiğini değiştirebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli bir adım. Özellikle yağışlı günlerde dikkatli olmak gerekiyor.

Sabah saatlerinde dışarı çıkmayı planlıyorsanız, bir şemsiye almayı unutmayın. Havalar ıslak ve soğuk olabilir. Su geçirmez yağmurluk giymek de gündelik hayatınızı kolaylaştırır. Malatya'nın hava durumu, doğanın sunduğu güzellikleri yaşamanız için elverişli. Ancak olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak akıllıca bir tercih.