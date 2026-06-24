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Malatya Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü yaz mevsimini yansıtan sıcak ve güneşli hava durumu tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığının 31-32 derece olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 17-18 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 6-8 km/saat olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün fakat güneşten korunmak önemli. Su tüketimi artırılmalı ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar yaşanacak.

Malatya Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu yaz mevsimini yansıtıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31-32 derece olacak. Gece ise sıcaklık 17-18 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli ve nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı 6-8 km/saat olacak.

Bugünki hava durumu sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşten korunmak önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 32-33 derece civarında seyredebilecek. Hava yine güneşli olacak. Cuma günü de sıcaklıklar 32-33 derece arasında olacak. Hava koşullarında bir değişiklik beklenmiyor. Cumartesi günü sıcaklık 28-29 dereceye düşecek, fakat hava güneşli kalacak.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda dinlenmek iyi bir fikirdir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu yöntemler güneş ışınlarının etkisini azaltır. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için düzenli su içilmelidir. Yüksek sıcaklık saatlerinde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlıklıdır.

Malatya'da 24 Haziran 2026 Çarşamba ve sonraki günler sıcak ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunmak ve su tüketimine dikkat etmek sağlıklı bir gün geçirmeyi sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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