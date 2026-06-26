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Malatya Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32-33 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 15-18 derece arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor. Piknik, yürüyüş ve havuz keyfi yapmak için ideal bir zaman. Ancak güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

Malatya Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32-33 dereceyi bulacak. Gece ise sıcaklık 15-18 derece arasında seyredecek. Sıcaklık değerleri, Malatya'nın karasal ikliminin tipik bir yansımasıdır. Bu, Haziran ayı ortalamalarına yakın değerlere işaret ediyor.

Bugün Malatya'da yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Piknik yapmak, açık hava yürüyüşlerine çıkmak ve havuz keyfi yapmak için ideal bir zaman. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 27 ve 28 Haziran tarihlerinde gündüz sıcaklıkları 29-30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 13-14 derece arasında seyredecek. Bu da sıcak ve güneşli bir hava anlamına geliyor. Bu süre zarfında açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecek.

Sıcak hava koşullarında güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de önemlidir. Ayrıca öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan kaçınmak gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız için önemlidir.

Malatya'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de bu hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak yüksek sıcaklıklara karşı gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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