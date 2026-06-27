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Malatya Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 27 Haziran 2026'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30 derece civarında, gece ise 14 ile 16 derece arasında değişecek. Hafif rüzgar ve düşük nem oranı hava koşullarını daha belirgin hale getirecek. Yaz mevsimine uygun önlemler almak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, bu sıcak havalarda sağlığınızı koruyacaktır. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor.

Malatya Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 14 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum hava koşullarını daha belirgin hale getirecek.

Bugünkü hava durumu Malatya'da açık ve sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Haziran Pazar günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. 29 Haziran Pazartesi günü ise 32 derece tahmin ediliyor. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 34 dereceye çıkacak. Bu dönemde hava genel olarak güneşli kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak, bol su içmek sağlığınızı koruyacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler hava koşullarına karşı sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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