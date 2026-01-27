Malatya Hava Durumu! 27 Ocak Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 27 Ocak Salı 2026 tarihi için hava durumu soğuk ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 4 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın ise 3 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 0 derece, akşam 0 derece civarında olacak. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgarın kuzey yönünden saatte 7 kilometre civarında esmesi öngörülüyor.

Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da giyilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle cildinizi korumak için nemlendirici kullanmanız önerilir.

28 Ocak Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. 29 Ocak Perşembe günü ise parçalı bulutlu bir hava tahmini var. Bu günlerde gündüz hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 1 derece olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 0 derece, gece -4 derece civarında olacak. Nem oranı %80 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı yine kuzey yönünden saatte 7 kilometre civarında olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gece saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Kar yağışı beklendiğinden yolda seyahat ederken dikkatli olmalısınız. Araçlarınızın kar lastikleriyle donatıldığından emin olmalısınız. Yüksek nem oranı cilt sağlığı açısından önemlidir. Bol su içmeniz ve nemlendirici kullanmanız önerilir.

