Malatya Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Bu değerler Malatya'nın tipik yaz havasını temsil ediyor.

Bugün hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 32 derece civarında. Gece ise 20 derece bekleniyor. Bu sıcaklıklar Malatya'nın yaz döneminin özelliklerini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 35 dereceye yükselecek. 29 Temmuz Çarşamba ve 30 Temmuz Perşembe günlerinde de bu sıcaklıklar devam edecek. Bu değerler yaz aylarında Malatya'da sık görülen yüksekliklerdir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda fazla kalmamaya özen gösterin. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir fikir. Bol su içmeyi unutmayın ve hafif kıyafetler tercih edin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak faydalı olur.

Malatya'da hava durumu önümüzdeki günlerde genellikle güneşli ve sıcak olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemli. Gereken önlemleri almak sağlığınız ve konforunuz açısından kritik bir durumdur.