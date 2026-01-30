Malatya Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu yağışlı ve serin bir gün olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar görülecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar hafif hızda esecek. Malatya'da bugünkü hava durumu yağışlı ve serin bir gün olarak planlanmalı.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında olacak. Hafif yağmurun görülmesi bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklıklarının 3 ile 7 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Alçak bulutlar hakim olacak. 2 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında olacak. Sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve serin devam edecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir. Yağışlı havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Evde kalınan zamanlarda nem oranı yüksek olacak. Odaların iyi havalandırılması rutubet oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Soğuk ve yağışlı havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye dikkat etmek faydalıdır. Yeterli sıvı alımına özen gösterilmelidir.