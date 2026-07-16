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Malatya Şire Pazarı'nda silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı

Malatya'da Şire Pazarı'nda iki esnaf arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada darp sonucu 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Şire Pazarı'nda silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı

Olay, saat 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesinde bulunan Şire Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede esnaflık yapan iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Malatya Şire Pazarı nda silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı 1

PAZAR YERİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Kavga sırasında taraflardan biri tarafından havaya ateş açılırken, yaşanan arbede sırasında taraflar birbirlerini darp etti. Kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya Şire Pazarı nda silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı 2

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli, Yunus Timleri tarafından gözaltına alınırken olay yerinde yapılan incelemeler de ise bir miktar boş ve dolu kovan bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Pazar kavga
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