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Malatya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, saat 16.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Sürgü mevkiinde meydana geldi.

Malatya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Sürgü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan M.E. yönetimindeki otomobil ile A.Ş. (23) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 1

Malatya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 2

Malatya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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