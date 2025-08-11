HABER

Malatya’da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti

Hava sıcaklığın etkili olduğu Malatya’da vatandaşlar serinlemek için havuzlar ve mesire alanlarına akın etti.

Malatya'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti

Hava sıcaklığın etkili olduğu Malatya'da vatandaşlar serinlemek için havuzlar ve mesire alanlarına akın etti.

Malatya'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti

Malatya’da son günlerde etkisini artıran kavurucu sıcaklar, vatandaşları serinlemek için havuzlara ve mesire alanlarına yönlendirdi. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören Horata Mesire Alanı, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Malatya’da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti 2

Kavurucu sıcakların etkili olduğu kentte, vatandaşlar mesire alanında bulunan havuzlarda hem eğlendi hem de serinledi. Müzik eşliğinde halay çeken vatandaşlar, ardından havuzlara girerek sıcak havadan bir nebze olsun korunmayı tercih etti. Çocuklar ve yetişkinler, spor yapmanın yanı sıra temiz ve düzenli ortamda vakit geçirmenin keyfini çıkardı.

Malatya’da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti 3

Vatandaşlar, kavurucu sıcaklarda serinlemek için havuzların iyi bir alternatif olduğunu ifade ederken, Horata Mesire Alanı’ndaki havuzun işletmecisi İrem Mutlu ise "Yoğunluk çok fazla. Vatandaşların ilgisinden memnunuz" dedi. Giriş ücretlerinin 350 ila 400 TL arasında değiştiğini belirten Mutlu, sıcak havaların işletmelerini olumlu etkilediğini söyledi.

(İHA)

