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Malatya’da YKS heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Malatya’da yoğun katılımla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar salonlara alınırken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişe geçti.

Malatya’da YKS heyecanı

Saat 10.15’te başlayan TYT öncesinde kent genelindeki sınav merkezlerinde hareketlilik yaşandı. Kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından adaylar salonlara alınırken, veliler çocuklarını okul bahçeleri ve çevresinde beklemeye başladı.
Malatya’da 160 sınav merkezinde yapılan YKS’ya 59 bin 50 aday katılıyor. Sınavların güvenli şekilde yapılabilmesi için ise 528 personel görev yapıyor. İlk oturum olan TYT’ye 103 binada 33 bin 958 aday katılırken, 21 Haziran Pazar günü yapılacak Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 58 binada 23 bin 144 aday, aynı gün gerçekleştirilecek Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 6 binada bin 948 aday girecek. Malatya’da üç oturumda gerçekleştirilecek YKS’de toplam 59 bin 50 aday, üniversite hayaline ulaşabilmek için ter dökecek.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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