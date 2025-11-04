Maltepe'de 9 gün arayla aynı kaza; minibüs yayaya çarptı

Kaza, 17.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 34 M 0753 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çiçek (56)'e çarptı. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan Çiçek ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hasan Çiçek'e minibüsün çarptığı anlar yer aldı.
İnönü Caddesi'nde aynı noktada 26 Ekim günü 76 yaşındaki Emine Yazıcı'da minibüs çarpması sonucu yaralanmıştı.
(DHA)
