HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Maltepe'de 9 gün arayla aynı kaza; minibüs yayaya çarptı

Maltepe’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya minibüs çarptı. Kazada yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Aynı noktada 26 Ekim günü de benzer bir kaza meydana gelmiş, 76 yaşındaki bir kadın yaralanmıştı.

Maltepe'de 9 gün arayla aynı kaza; minibüs yayaya çarptı

Kaza, 17.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 34 M 0753 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çiçek (56)'e çarptı. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan Çiçek ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hasan Çiçek'e minibüsün çarptığı anlar yer aldı.

Maltepe de 9 gün arayla aynı kaza; minibüs yayaya çarptı 1

AYNI YERDE 9 GÜN ARAYLA AYNI KAZA

İnönü Caddesi'nde aynı noktada 26 Ekim günü 76 yaşındaki Emine Yazıcı'da minibüs çarpması sonucu yaralanmıştı.

(DHA)

04 Kasım 2025
04 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
New York seçim sonuçları belli oldu mu? Zohran Mamdani kentin ilk Müslüman başkanı olur mu? Trump'ın da gözü oradaNew York seçim sonuçları belli oldu mu? Zohran Mamdani kentin ilk Müslüman başkanı olur mu? Trump'ın da gözü orada
Eşinden haber alamayınca garaja indi, otomobilde ölü bulduEşinden haber alamayınca garaja indi, otomobilde ölü buldu
Anahtar Kelimeler:
Maltepe dolmuş kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.