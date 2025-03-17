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  4. Maltepe'de hareketli dakikalar! İşten çıkarılacağını duyunca deliye döndü: Patronu rehin aldı... Gizli kamera detayı

Maltepe'de hareketli dakikalar! İşten çıkarılacağını duyunca deliye döndü: Patronu rehin aldı... Gizli kamera detayı

17.03.2025 13:48
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17.03.2025 13:48
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İstanbul Maltepe'de bugün hareketli saatler yaşandı. İddialara göre bir şirketin güvenlik görevlisi, patronunun odasına ses ve görüntü kaydeden bir gizli kamera yerleştirdi. Fakat patronun durumu fark etmesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Patronunu rehin alan güvenlik görevlisinin defalarca kez ateş ettiği duyuldu. İşte tüm detaylar!

Hareketli saatlerin adresi Maltepe Esenkent Mahallesi Aksu Caddesi'nde bulunan bir iş yeri... İş yerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlker K., iddiaya göre şoförlüğünü yaptığı patronu Fehmi. K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Durumu fark eden Fehmi K. şoförü İlker K. ile tartışmaya başladı.

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DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fehmi K., şoförü İlker K.'yi işten çıkaracağını söyleyince öfkelenen şüpheli silahla patronunu odasında rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı. Rehin alınan Fehmi K. olay sonrası polis ekipleriyle görüştüğü sırada şüpheli tekrar iş yerine geldi.Elindeki silahla iş yerinin kapısına defalarca ateş eden İlker K. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli İlker K. ve patronu Fehmi K.'nin birbirilerini cezaevinden tanıdığı ve koğuş arkadaşı oldukları öğrenildi. Saldırgan İlker K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe rehine
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