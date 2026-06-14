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Maltepe Sahili’nde kazada otomobil alev topuna döndü: 2’si ağır 4 yaralı

Maltepe Sahil Yolu’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Maltepe Sahili’nde kazada otomobil alev topuna döndü: 2’si ağır 4 yaralı

Maltepe Sahil Yolu’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle alev topuna dönen otomobil ve yaşanan can pazarı, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Maltepe Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy yönüne doğru ilerleyen bir araç, karşı şeritten dönüşe geçmeye çalışan başka bir otomobile hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin alev almasıyla çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Feci kazada araçlarda bulunan F.F. ve S.S. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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