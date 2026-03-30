Maltepe’de okulun istinat duvarı çöktü: Araç kullanılamaz hale geldi

Maltepe’de bir okulun istinat duvarı çöktü. Çöken duvar nedeniyle park halindeki bir araç kullanılmaz hale gelirken olayın sabah saatlerinde yaşanması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Maltepe’de okulun istinat duvarı çöktü: Araç kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 07.00 sıralarında Maltepe Gülensu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’nun istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. İhbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın sabah saatlerinde yaşanması ve okulda herhangi bir öğrencinin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, okul güvenlik önlemi kapsamında tatil edildi. Yıkılan duvar nedeniyle sokak üzerinde park halindek, bir araç kullanılamaz hale geldi. Çöken duvarın hafriyatı ekiplerce kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Maltepe’de okulun istinat duvarı çöktü: Araç kullanılamaz hale geldi 1

Maltepe’de okulun istinat duvarı çöktü: Araç kullanılamaz hale geldi 2

Maltepe’de okulun istinat duvarı çöktü: Araç kullanılamaz hale geldi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

