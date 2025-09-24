Manavgat’ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kaza meydana geldi. Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı.

Kaza, Çolaklı Mahallesi’ndeki Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda gerçekleşti. Seyir halindeki Özgür D., motosikleti ile ilerliyordu.

Özgür D., Süral kavşağına geldiğinde hafif ticari araca çarptı. Bu hafif ticari araçta Serkan G. bulunuyordu. İki aracın çarpışması sonrası motosiklet sürücüsü yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde ciddi bir zarar görmedi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır