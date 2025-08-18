HABER

Manavgat’ta otomobilin çarptığı ATV sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde otomobilin çarptığı ATV sürücüsü kadın yaralandı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa ve Orhangazi Caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Caddesi'nden çıkan Sinan A.’nın kullandığı otomobil kavşak sistemine geldiğinde Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Gülten A.’nın kullandığı ATV’ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ATV'den fırlayarak otomobilin camına kafasını çarpan ATV sürücüsü Gülten Akış yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ATV sürücüsü Gülten A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

