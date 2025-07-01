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Manisa 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Manisa 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 2 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 35°C, 3 Temmuz Perşembe günü ise 34°C civarında olması öngörülmektedir. Hafta sonuna doğru, 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 38°C'ye kadar yükselmesi beklenmektedir.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkate alınmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilmektedir. Alternatif olarak, bu etkinliklerin sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırılması faydalı olacaktır. Tarım sektöründe çalışanların, bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için erken saatlerde sulama yapmaları önemlidir. Ayrıca, güneş ışığının dik olduğu saatlerde gölgelik alanlarda çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar insan sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilmektedir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi de önemlidir. Sıcak hava dalgalarının uzun süre devam etmesi durumunda, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu bireylerin serin ortamlarda vakit geçirmeleri önem arz etmektedir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, enerji tasarrufu önlemlerinin alınması önemlidir. Evlerde ve iş yerlerinde klima kullanımının dengeli bir şekilde yapılması, gereksiz enerji tüketimini önlemeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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