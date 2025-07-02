HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Manisa 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif olacak ve kuzeydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 34°C, 4 Temmuz Cuma günü 35°C, 5 Temmuz Cumartesi günü ise 38°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 18-20°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dinlenmeli ve uygun koruyucu ekipman kullanmalıdır.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının verimli kullanılmasını ve enerji tüketiminin artırılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, su ve enerji tasarrufu konusunda dikkatli olunmalıdır. Gereksiz tüketimden kaçınılmalıdır. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için yerel yönetimler ve ilgili kurumlar halkı bilgilendirici çalışmalar yapmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki tarzı eleştiri topladı! Tepki yağdı

Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki tarzı eleştiri topladı! Tepki yağdı

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

Türkiye'nin çikolata devi iflasla karşı karşıya!

Türkiye'nin çikolata devi iflasla karşı karşıya!

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş!

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş!

Melih Gökçek o davayı kaybettiğini duyurdu: "Yaşadığım evden çıkacağım"

Melih Gökçek o davayı kaybettiğini duyurdu: "Yaşadığım evden çıkacağım"

3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!

3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.