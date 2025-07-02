Manisa 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif olacak ve kuzeydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 34°C, 4 Temmuz Cuma günü 35°C, 5 Temmuz Cumartesi günü ise 38°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 18-20°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dinlenmeli ve uygun koruyucu ekipman kullanmalıdır.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının verimli kullanılmasını ve enerji tüketiminin artırılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, su ve enerji tasarrufu konusunda dikkatli olunmalıdır. Gereksiz tüketimden kaçınılmalıdır. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için yerel yönetimler ve ilgili kurumlar halkı bilgilendirici çalışmalar yapmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır.