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Manisa 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 03 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Manisa 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 18°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 34 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar ve rüzgar koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken faktörlerdir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 35°C'ye çıkabilir. 5 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 38°C'ye ulaşabilir. 6 ve 7 Temmuz Pazar ve Pazartesi günlerinde sıcaklıkların 40°C civarında olması öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Bu dönemde bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirilmesi de faydalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları ve düzenli aralıklarla dinlenmeleri önerilmektedir.

Sıcak hava koşullarının devam ettiği bu günlerde hava kalitesinin de düşebileceği unutulmamalıdır. Özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarı çıkarken maske takmaları faydalı olacaktır. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmak önerilir.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önemlidir. Klima kullanımının minimumda tutulması çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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