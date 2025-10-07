HABER

Manisa 07 Ekim Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 7 Ekim 2025 Salı günü hafif sağanak yağmurlar öngörülmektedir.

Hazar Gönüllü

Manisa'da 7 Ekim 2025 Salı günü hafif sağanak yağmurlar öngörülmektedir. Sıcaklık 14°C ile 17°C arasında değişecektir. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 3.6 km/saat olarak beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecektir. 8 Ekim Çarşamba günü bölgesel düzensiz yağmurlar etkili olacaktır. Sıcaklık 12.9°C ile 20.3°C arasında seyredecektir. 9 Ekim Perşembe günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12.4°C ile 19.3°C arasında gerçekleşecektir. 10 Ekim Cuma günü ise güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklık 10.8°C ile 21.7°C aralığında tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, yağışlı günlerde su baskınları ve sel riski bulunmaktadır. Trafiğe çıkarken, su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uyulmalıdır. Yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri için uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giyilmesi önerilmektedir. Günlük hava raporlarını takip ederek, planlarınızı hava koşullarına göre güncellemeniz faydalı olur.

