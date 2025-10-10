HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 22°C, gece ise 8°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %37 olarak tahmin ediliyor. 11 Ekim Cumartesi bulutlu havanın olacağını ve hafif yağmur ihtimali bulunduğunu unutmayın. Sıcaklık gündüz 23°C, gece 10°C dolaylarına seyredecek. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir.

Manisa 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Manisa'da 10 Ekim 2025 Cuma günü, hava genellikle güneşli olacak. Parçalı bulutlar da görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında olacak. Gece ise 8°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %37 tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 0.8 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:11, gün batımı saati ise 18:35 olarak bekleniyor.

11 Ekim Cumartesi günü hava daha bulutlu görünmektedir. Hafif yağmur olasılığı bulunuyor. Sıcaklıklar gündüz 23°C, gece ise 10°C civarında olacak. 12 Ekim Pazar günü hava tekrar güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece sıcaklık 8°C seviyelerinde seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek faydalı olacaktır. Günlük planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Uygun kıyafetler seçmek sağlığınız açısından önem taşır. Hafif yağmur ihtimaline karşı, yanınıza şemsiye almanız iyi bir önlem olacaktır. Su geçirmez bir ceket de işinize yarayabilir. Olası ıslanmalardan korunmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadın çalışanı rahatsız etti: Dayak yedi! Otomatik av tüfeğiyle dönüp...Kadın çalışanı rahatsız etti: Dayak yedi! Otomatik av tüfeğiyle dönüp...
Uçakta sürpriz isim! Ünlü oyuncunun kızı da oradaydıUçakta sürpriz isim! Ünlü oyuncunun kızı da oradaydı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.