Manisa 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli.

Manisa 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Manisa'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı ise %45 civarında olacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 15-30 km hızla esecek. Gün doğumu saat 06:28, gün batımı ise 19:56 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 11 Eylül Perşembe günü hava sıcaklıklarının 35°C, 12 Eylül Cuma günü ise 36°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri taşıyabilir. Bu nedenle, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında mümkünse dışarıda bulunulmamalıdır. Dışarı çıkılması gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, bol su içilmeli. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Ayrıca, cilt koruması için güneş kremi kullanmak da önemlidir.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için önlemler alınmalıdır. Sıcak hava nedeniyle hayvanların su ihtiyacı artar. Sulama sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve hayvanların serin ortamlarda tutulması sağlanmalıdır. Tarım ürünlerinin sulama programları gözden geçirilmeli ve gerekirse ek sulama yapılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar orman yangını riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri gibi yanıcı maddeler doğaya atılmamalıdır. Yangınlara karşı duyarlı olunmalı. Herhangi bir duman veya alev görüldüğünde derhal yetkililere bildirilmelidir.

