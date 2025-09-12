HABER

Manisa 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Manisa'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 35°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 13 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 34°C, 14 Eylül Pazar günü 35°C ve 15 Eylül Pazartesi günü 32°C olacak. Bu durum, sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini gösteriyor.

Bu tür yüksek sıcaklıklarda, vatandaşların sağlıklarını korumaları önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Dışarı çıkılması gerektiğinde şapka takmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korur. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını engeller. Hafif ve açık renkli giysiler, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenir. Bu grupların korunmasına özen gösterilmelidir.

Tarım sektöründe çalışanlar ve çiftçiler de özel önlemler almalıdır. Sıcak hava, tarım arazilerinin sulama ihtiyacını artırabilir. Hayvanların sağlığı da olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, sulama sistemlerinin etkin kullanılması ve hayvanların serin ortamlarda tutulması önemlidir. Orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı ve ateş yakılmamalıdır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alarak sağlıklarını ve güvenliklerini korumaları büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
