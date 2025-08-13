HABER

Manisa 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklığı yüksek seviyelerde olacak.

Çiğdem Sevinç

Manisa'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklığı yüksek seviyelerde olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 39°C civarında seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 21°C'ye düşecek. Perşembe günü sıcaklık 37°C, Cuma günü 35°C ve Cumartesi günü 36°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Bu sıcak günlerde güneş ışınları dik açıyla geldiği için ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artar. Bu durum cilt kanseri riskini artırabilir. Ayrıca ciltte erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir. Dışarı çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanmak önemlidir. Şapka ve koruyucu giysiler de tercih edilmelidir.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına neden olabilir. Bu dehidrasyona yol açar. Dehidrasyon, baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu nedenle, gün boyunca bol su içmek ve alkollü içeceklerden kaçınmak faydalıdır.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar için daha risklidir. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilir. Evde klima veya vantilatör kullanmak ortamın serin kalmasına yardımcı olur. Bu durum, uyku kalitesini artırabilir ve gece terlemelerini azaltabilir.

Yüksek sıcaklıklar trafik kazalarının artmasına neden olabilir. Sürücülerin araçlarının bakımını düzenli olarak yapmaları önemlidir. Lastik basınçlarını kontrol etmek ve uzun yolculuklarda sık sık mola vermek gereklidir. Bu önlemler, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olacaktır.

