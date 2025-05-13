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Manisa 13 Mayıs Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 13 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. Manisa'da hava durumu güneşli ve ılıman olacak.

Manisa 13 Mayıs Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24-26°C arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 10-14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Manisa'da Mayıs ayında ortalama sıcaklık 18.4°C'dir. En düşük sıcaklık 12.3°C, en yüksek sıcaklık 24.4°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler beklenmektedir. 14 Mayıs Çarşamba günü hava zaman zaman bulutlu olacak. Sıcaklık 22-22°C arasında değişecek. 15 Mayıs Perşembe günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Sıcaklık 24-27°C aralığında olacak. 16 Mayıs Cuma günü sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklık 24-28°C arasında değişecek.

Bu hava koşulları, özellikle 15 ve 16 Mayıs tarihlerindeki yağışlar, tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır. Yağışların yoğun olabileceği günlerde açık hava etkinliklerini kapalı alanlara kaydırmak veya planları ertelemek uygun olabilir. Tarım sektöründe çalışanlar, yağışların bitkiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemleri almalıdır. Ayrıca, yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Sürücülerin hız limitlerine uyması ve dikkatli olması önemlidir.

Manisa'da Mayıs ayı genellikle ılıman ve güneşli bir hava profili sergiler. Ortalama sıcaklıklar 18.4°C civarındadır. Yağış miktarı 42 mm olarak kaydedilmektedir. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için elverişlidir. Ancak ani hava değişiklikleri ve beklenmedik yağışlar planlamaları etkileyebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planları gerektiğinde esnek tutmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek adına faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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