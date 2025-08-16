HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak.

Manisa 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Manisa'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz sıcaklık 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklığın 20°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 35°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Manisa'da yüksek sıcaklıkların etkili olacağı görülüyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklarda, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda olmak zorlayıcı olabilir. Güneş ışınlarının dik açısıyla gelmesi, bunu daha da güçleştirir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak ve güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması, sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Rüzgar hızının düşük olması, havayı daha bunaltıcı hale getirebilir. Bu yüzden serinlemek amacıyla su kenarlarına gitmek veya klimalı ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların yol açabileceği orman yangınları gibi risklere karşı dikkatli olunması önemlidir.

Manisa'da yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak sağlık açısından büyük önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
26 yıldır dinmeyen acı: "Biz mi kurtulduk, ölenler mi kurtuldu acaba?"26 yıldır dinmeyen acı: "Biz mi kurtulduk, ölenler mi kurtuldu acaba?"
Dünyada çok az rastlanan olay: Türkiye'de ilk kez görüldü!Dünyada çok az rastlanan olay: Türkiye'de ilk kez görüldü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıldız isimden maç sonu hiç beklenmedik sözler! "Sadece Icardi ve Osimhen yok"

Yıldız isimden maç sonu hiç beklenmedik sözler! "Sadece Icardi ve Osimhen yok"

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.