Manisa 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz sıcaklık 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklığın 20°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 35°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Manisa'da yüksek sıcaklıkların etkili olacağı görülüyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklarda, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda olmak zorlayıcı olabilir. Güneş ışınlarının dik açısıyla gelmesi, bunu daha da güçleştirir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak ve güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması, sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Rüzgar hızının düşük olması, havayı daha bunaltıcı hale getirebilir. Bu yüzden serinlemek amacıyla su kenarlarına gitmek veya klimalı ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların yol açabileceği orman yangınları gibi risklere karşı dikkatli olunması önemlidir.

Manisa'da yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak sağlık açısından büyük önem taşımaktadır.