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Manisa 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Manisa'da hava durumu, sıcak hava ile birlikte 24°C'ye kadar yükselecek.

Manisa 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde 17°C, gündüz 24°C, akşam 22°C ve gece 16°C civarında sıcaklık bekleniyor. Gün genellikle sıcak, bulutlu ve rüzgarlı geçecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esmesi öngörülüyor.

18 Mayıs Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 10°C arasında değişecek. 19 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 26°C ile 15°C arasında seyredecek. 20 Mayıs Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 17°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 19 Mayıs Pazartesi günü beklenen hafif yağmur nedeniyle, dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek pratik olacak. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın yönüne göre hareket edilmelidir.

Manisa'nın Mayıs ayı genel olarak 18.4°C ortalama sıcaklıkla geçiyor. En düşük sıcaklık 12.3°C, en yüksek sıcaklık ise 24.4°C olarak kaydedilmektedir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 42 mm'ye ulaşmaktadır. Nem oranı ise %57 civarındadır.

Manisa'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü sıcak ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak, günlük planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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