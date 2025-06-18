Manisa 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıkların yüksek olacağı ve hava koşullarının değişkenlik göstereceği tahmin edilmekte. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 36°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklıkları artıracaktır.

19 Haziran Perşembe günü hava koşullarının daha değişken olacağı düşünülüyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

20 Haziran Cuma günü hava koşullarının daha stabil olacağı bekleniyor. Sıcaklıkların 37°C'ye kadar çıkabileceği öngörülmekte. Bu durum, açık hava etkinlikleri düzenleyenler için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

21 Haziran Cumartesi günü de hava koşullarının stabil kalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 34°C'ye kadar ulaşması muhtemel. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için önem taşımaktadır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenliği ve yüksek sıcaklıklar devam edecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı buna göre yapmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bol su içmeye dikkat edin. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışın.