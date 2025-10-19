HABER

Manisa 19 Ekim Pazar hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 19 Ekim 2025 tarihinde hava durumu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Günlük sıcaklık 19°C, gece ise 11°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı ise 3.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. 20 Ekim'de güneşin görüleceği, 21 ve 22 Ekim günlerinde hava ısınacak. Sırasıyla 21°C ve 24°C sıcaklık bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, yağmur ihtimalini dikkate alarak plan yaparak önemlidir.

Manisa'da 19 Ekim 2025 Pazar günü, hava durumu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık gün içinde 19°C, gece ise 11°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 3.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:20, gün batımı 18:22'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 20 Ekim Pazartesi günü, yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Bu günde hava sıcaklıklarının 21°C civarında olması öngörülüyor. 21 Ekim Salı günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 22°C civarında olacak. 22 Ekim Çarşamba günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 24°C'ye ulaşacak ve hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de kullanılmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken yağmur ihtimali dikkate alınmalıdır. Açık hava etkinliklerini planlarken bu durumu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

