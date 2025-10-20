Manisa 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 20 Ekim Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında bekleniyor. Salı günü güçlü bir soğuk hava dalgası gelecektir. Bu nedenle sıcaklıkların düşmesi muhtemel. Aynı zamanda şiddetli sağanak yağışlar görülebilir. Çarşamba günü hava az güneşli hale geçecektir. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşullarındaki ani değişiklikler önemli olacaktır. Özellikle Salı günü beklenen şiddetli yağışlar günlük planlamaları etkileyebilir. Hava durumunu düzenli takip etmek faydalı olacaktır. Planları esnek tutmak gerekecektir. Ani sıcaklık düşüşleri soğuk algınlığı gibi hastalıklara yol açabilir. Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketmek önemlidir. Kalın giyinmek de sağlığı korumaya yardımcı olur.

Salı günü beklenen yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Trafik aksaklıkları da yaşanabilir. Özellikle su birikintilerinin oluşabileceği yerlerde dikkatli olmak önemlidir. Bu alanlardan uzak durulmalıdır. Yağışların meydana getirebileceği kaygan zeminlerde araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hızı düşürmek ve güvenli mesafeyi korumak gereklidir.

Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak günlük yaşamı korur. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Kalın ve kat kat giyinmek de önemlidir. Bu şekilde Manisa'da beklenen hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.