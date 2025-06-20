Manisa 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, sıcaklıkların yüksek seviyelerde olacağını göstermektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında, gece ise 20°C civarında beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtmaktadır.

Cumartesi ve Pazar günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. Gündüz sıcaklık 30-31°C, gece ise 20-22°C arasında değişecektir. Açık ve güneşli hava koşulları önümüzdeki günlerde de sürecek gibi görünmektedir.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılması önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engelleyerek serin kalmanıza yardımcı olur. Sıcak havalarda, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, daha hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih etmek faydalıdır. Evde veya iş yerinde klima veya vantilatör kullanmak, ortamın serin kalmasını sağlar. Spor yaparken ya da ağır işler yaparken, bu aktiviteleri sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapmak aşırı ısınmanın önüne geçecektir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olması, kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.