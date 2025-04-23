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Manisa 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 20°C civarında seyredecek. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur.

Manisa 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

24 Nisan Perşembe günü hava koşullarında değişiklik beklenmektedir. Orta kuvvetli yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıkların 16°C civarında olması öngörülüyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektirir.

25 ve 26 Nisan Cuma ve Cumartesi günlerinde bölgesel düzensiz yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 15°C civarında olacak. Bu günlerde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Planlarınızı esnek tutmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerdeki değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı önlemleri gündeme getirmektedir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse sıcak tutacak bir kat eklemek, vücut ısınızı korumanıza destek olur. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek, planlarınızı buna göre düzenlemeniz açısından önem taşır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmanız önemlidir. Bu, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize katkı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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