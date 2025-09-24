HABER

Manisa 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Cansu Akalp

Manisa'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 32°C civarında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı %31 ile %65 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 10 km civarında seyredecek. Bu sıcaklık şartları sonbaharın başlangıcını hissettirse de yaz sıcaklıklarını anımsatıyor.

25 Eylül Perşembe günü, hava sıcaklıkları 30°C civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. 26 Eylül Cuma günü sıcaklıklar yine 30°C civarında seyredecek. Az bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. 27 Eylül Cumartesi günü, sıcaklıklar 27°C civarında olacak. Çoğunlukla güneşli bir havanın etkili olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemli. Güneş kremi kullanmak şart. Şapka takmak ve bol su içmek de güneşin zararlı etkilerinden korur. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık için faydalıdır. Yüksek sıcaklıklarda hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gerektiğinde tıbbi yardım almalıdır.

hava durumu Manisa
