Manisa 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar artan bulutlarla birlikte 19°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 4°C ile 19°C arasında değişecek. Bu durum bölgedeki hava koşullarının ılıman ve değişken olacağını gösteriyor.

25 Kasım Salı günü sıcaklık 8°C ile 17°C arasında olacak. 26 Kasım Çarşamba günü ise 11°C ile 19°C arasında seyredecek. 27 Kasım Perşembe günü sıcaklıklar 9°C ile 20°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü sıcaklık yine 10°C ile 20°C arasında kalacak. 29 Kasım Cumartesi günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalıyız. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ile uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Akşam ve sabah saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Bu sayede güvenli bir seyahat sağlanabilir.