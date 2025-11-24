HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 19°C’ye kadar yükselebilir. Gün boyunca sıcaklıklar 4°C ile 19°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de yağışlar devam edecek. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysi ve uygun ayakkabı seçimi önem kazanacak. Akşam ve sabah saatlerinde soğuma yaşanabilir. Hava durumu kontrolü, güvenli seyahat için gereklidir.

Manisa 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Manisa'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar artan bulutlarla birlikte 19°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 4°C ile 19°C arasında değişecek. Bu durum bölgedeki hava koşullarının ılıman ve değişken olacağını gösteriyor.

25 Kasım Salı günü sıcaklık 8°C ile 17°C arasında olacak. 26 Kasım Çarşamba günü ise 11°C ile 19°C arasında seyredecek. 27 Kasım Perşembe günü sıcaklıklar 9°C ile 20°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü sıcaklık yine 10°C ile 20°C arasında kalacak. 29 Kasım Cumartesi günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalıyız. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ile uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Akşam ve sabah saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Bu sayede güvenli bir seyahat sağlanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlarGizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlar
Polis ekipleri yakaladı, sahte yağlara el konulduPolis ekipleri yakaladı, sahte yağlara el konuldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.